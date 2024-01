Poplar Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Poplar-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 202,58 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 198 JPY lag, was einem Unterschied von -2,26 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 192,14 JPY liegt der letzte Schlusskurs (+3,05 Prozent) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Poplar-Aktie zeigt eine Ausprägung von 8,33 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 52,38, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Poplar diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine extrem positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Somit erhält Poplar insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf diesen weichen Faktoren.

Insgesamt wird die Poplar-Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft.