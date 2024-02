Poplar Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Poplar liegt bei 40,63, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 36,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Poplar daher ein Rating von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Poplar in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Poplar daher eine Einschätzung als "Neutral" für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Poplar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 214,88 JPY, wobei der letzte Schlusskurs (309 JPY) um +43,8 Prozent abweicht, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (215,14 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Poplar-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Poplar daher die Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert.