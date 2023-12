Poplar Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Poplar wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der aktuell bei 87,5 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Poplar-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,14, was darauf hinweist, dass Poplar als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Poplar daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Poplar-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Poplar-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 199,7 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 187 JPY lag, was eine Abweichung von -6,36 Prozent darstellt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des 50-Tages-Durchschnitts unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält Poplar somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.