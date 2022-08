Pop-up Event in Berlin: Kunden können neues Himiway Zebra All Terrain E-Bike testen

Berlin (ots/PRNewswire) -Himiway, ein führender Hersteller von elektrischen Fahrrädern, stellt in einem Pop-up Event vom 15. Juli bis 15. Oktober auf dem Kurfürstendamm in Berlin sein neuestes elektrisches Fatbike aus.Seit dem 15. Juli 2022 besteht in Berlin die Möglichkeit, das Himiway Zebra All Terrain E-Bike (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3620538-1&h=2479512956&u=https%3A%2F%2Fhimiwaybike.de%2Fproducts%2Fall-terrain-elektro-fat-bike&a=All+Terrain+E-Bike) auszuprobieren. Im Flagship-Store The Latest kann das Fatbike von Himiway getestet und direkt vor Ort bestellt werden. Das Zebra All Terrain E-Bike ist eines der vier neuen Modelle, die von Himiway im Juli dieses Jahres auf den deutschen Markt gebracht wurden. Bei allen Modellen handelt es sich um Fatbikes.Die extra breiten Reifen der Fabikes eigenen sich, insbesondere für Sandstrände, Bergstraßen und weitere Landschaften.Neue Modelle von Himiway auf dem deutschen Markt Am 20. Juli 2022 erfolgte die Markteinführung von 2 neuen Modellen des namenhaften E-Bike Herstellers Himiway auf dem deutschen Markt: Premium elektrisches All Terrain Fatbike – Himiway Zebra und Lastenfahrrad– Himiway Big DogDas Himiway Zebra All Terrain Fat Elektrobike zeichnet sich durch seine 26 Zoll (0,66 Meter) Breitreifen aus. Diese stärken die Traktion und garantieren ein stabiles Fahrerlebnis auf Schlamm und im Schnee.Die Reichweite des Zebras liegt bei circa, 128 km im Pedal betrieb. Verbaut ist ein 960 Wattstunden starker Akku. Damit erreicht das All Terrain E-Bike auch im reinen elektrischen Betrieb eine Reichweite von bis zu 96 km.Flagship-Store The Latest bietet in Berlin neue Erfahrungen für Konsumenten Ausgestellt ist das neue Fatbike Modell von Himiway auf dem Kurfürstendamm 38 in Berlin. Bei The Latest stellen sowohl Start-ups als auch junge und etablierte Marken ihre Produkte der Kundschaft zur Verfügung. Am häufigsten vertreten sind Artikel aus den Bereichen Technologie, Fashion, Fitness, Mobilität und Beauty. Diese können vor Ort ausprobiert werden.Somit entsteht für die Kunden ein neues Shopping Erlebnis. Die Marken hingegen erhalten Feedback, Verbesserungsvorschläge und eine Plattform, um die eigene Bekanntheit zu steigern.Über HimiwayHimiway ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen mit dem Fokus auf Forschung, Produktion und Vertrieb von Pedelecs. Dabei ist Himiway nicht nur der Hersteller, sondern auch Verkäufer von E-Bikes.Die Produkte von Himiway durchlaufen strenge Qualitätskontrollen. Damit garantiert Himiway eine zuverlässige Qualität, jedoch zu einem angemessenen Preis. Jährlich verkauft Himiway mehr als 10.000 Pedelecs in den USA. Die Modelle zählen zu den besten E-Bikes auf dem Markt.https://himiwaybike.de/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3620538-1&h=3881720179&u=https%3A%2F%2Fhimiwaybike.de%2Fpages%2Fueber-uns&a=https%3A%2F%2Fhimiwaybike.de%2F)www.himiwaybike.dePressekontakt:Himiway BikeE-Mail: marketing02@himiwaybike.comwww.himiwaybike.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1860877/brand_logo_2_Logo.jpgOriginal-Content von: Himiway Bike, übermittelt durch news aktuell