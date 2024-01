Pop Mart International Ltd Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Bewertung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Pop Mart eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was auch zu einer neutralen Einschätzung führt. Dementsprechend wird Pop Mart insgesamt als neutral bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Pop Mart sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis neutral ist. Der RSI liegt bei 52,08 Punkten für 7 Tage und bei 68,28 für 25 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Pop Mart als neutral eingestuft. Der GD200 liegt bei 20,79 HKD, während der Aktienkurs bei 20,25 HKD liegt, was einer Abweichung von -2,6 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 22,14 HKD, was einer Abweichung von -8,54 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie jedoch als neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also für Pop Mart eine neutrale Bewertung sowohl aufgrund der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung als auch aus technischer Analyse.