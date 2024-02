Pop Mart International Ltd Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Pop Mart-Aktie wird derzeit mit gemischten Bewertungen im Rahmen technischer Analysen und Sentiments beurteilt. Bei der Betrachtung trendfolgender Indikatoren zeigt sich, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt negative Abweichungen aufweisen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 20,65 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 18,16 HKD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 19,49 HKD unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für Pop Mart auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich Sentiment und Buzz erhält Pop Mart eine "Neutral"-Bewertung, da starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation in den vergangenen Wochen kaum zu erkennen waren. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pop Mart-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (48,92 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (52,2 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne auffällige positive oder negative Ausschläge. Das Gesprächsaufkommen über das Unternehmen Pop Mart war ebenfalls ausgeglichen, was zu einer abschließenden "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt zeigt sich somit eine gemischte Bewertung für die Pop Mart-Aktie auf Basis technischer Analyse und Sentiments, die Anleger sollten daher weiterhin die Entwicklungen im Auge behalten.