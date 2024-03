Poolia AB im Check!

Die Pion-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,8 SEK verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 7,2 SEK lag, was einem positiven Abweichung von +5,88 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 7,03 SEK, was einer Abweichung von +2,42 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Pion-Aktie zeigen eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was die "Neutral"-Einstufung für die Aktie bestätigt.

Die Analyse der Anleger-Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergibt eine neutrale Bewertung für die Pion-Aktie in den letzten zwei Wochen. Die überwiegend neutralen Themen lassen auf eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung schließen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pion-Aktie zeigt einen Wert von 75,64, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 53 auf, was auf eine neutrale Situation hindeutet und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher für die Pion-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse und dem RSI.