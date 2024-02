Poolfe Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Pool Safe ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei wurden weder besonders positive noch negative Ausschläge festgestellt. Auch wurde in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ über Pool Safe diskutiert. Daher wird die Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Pool Safe bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung des RSI als "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Pool Safe mit 0,025 CAD aktuell +25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Allerdings liegt der Kurs im Vergleich zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, bei -16,67 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Pool Safe-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.