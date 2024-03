Pool tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Pool hat derzeit eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt, was eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie zur Folge hat. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung hindeutet und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien zur Folge hat.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Pool diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt. In letzter Zeit standen vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Das Stimmungsbild bei Pool hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Obwohl die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abgenommen hat, wird auch dies mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Pool daher für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.