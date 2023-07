Pool Unternehmen: Quartalszahlen in 78 Tagen - Was Aktionäre von Umsatz und Gewinn erwarten können

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

In knapp 78 Tagen wird das Pool Unternehmen aus Covington, USA seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie schlägt sich die Pool Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Aktuell markiert die Pool Aktie eine Marktkapitalisierung von 13,64 Mrd. EUR und hat somit nur noch 78 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Denn laut einer aktuellen Datenanalyse rechnen die Experten damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht abnehmen wird. Während Pool im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 1,47 Mrd. EUR erzielen konnte, wird nun mit einem Rückgang um -8,90 Prozent auf 1,32 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll laut Schätzungen um -27,20% fallen und...