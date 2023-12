Pool-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Aktie von Pool wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 25,74 liegt es insgesamt 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37,12 im Segment "Händler". Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Pool eine Rendite von 1,26 Prozent auf, was 2,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Händler" beträgt 3 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält die Bewertung "Schlecht".

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie eine Rendite von 8,3 Prozent erzielen, was 8,59 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von -7,29 Prozent für Aktien aus der Branche "Händler" liegt Pool aktuell 15,59 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pool Aktie liegt bei 16,12, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird auch in diesem Bereich die Aktie als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 30 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".