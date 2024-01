Pool Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse von Pool zeigt, dass der Aktienkurs derzeit um 5,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +9,34 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Einschätzung der Anleger für Pool basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysen von sozialen Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene, was zu dem Schluss führt, dass die Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende weist Pool eine Rendite von 1,16 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,42 % als niedrig einzustufen ist. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Pool in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,27 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um -7,33 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,6 Prozent im Branchenvergleich für Pool. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,43 Prozent hatte, lag Pool um 23,7 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.