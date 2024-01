Pool Aktie: Das war abzusehen!

Die Pool AG ist Anbieter im Bereich der Schwimmbadtechnik und bietet Produkte und Dienstleistungen rund um den Bau und die Instandhaltung von Schwimmbädern an. In der technischen Analyse wird das Unternehmen mit einem Kurs von 387 USD betrachtet, der +5,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Die Einstufung basierend auf den vergangenen 200 Tagen lautet ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +9,34 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Pool mit 1,16 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 %. Die Differenz beträgt 2,25 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Für Anleger ist neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Stimmung ein wichtiger Aspekt. Laut der Analyse von sozialen Plattformen waren die Kommentare überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI-Wert für Pool liegt bei 41,07, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 39 führt zu einer "Neutral" Einstufung. Insgesamt wird die Pool AG in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" bewertet.