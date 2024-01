Pool Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

In den vergangenen Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt positiv über das Unternehmen Pool gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv.

Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Genauer gesagt gab es 4 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Trotzdem ergibt sich für das Anleger-Sentiment insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Pool hat mit einem Wert von 25,74 ein deutlich günstigeres KGV als der Branchendurchschnitt im Bereich "Händler" (36,84), was zu einer Unterbewertung des Unternehmens führt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Pool mit 398,71 USD inzwischen +13,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +13,52 Prozent, was in beiden Fällen zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und des Buzz auf Online-Plattformen.