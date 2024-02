Pool Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Für die Pool-Aktie zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 85,13 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,42, was darauf hindeutet, dass die Pool-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird Pool im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,06 im Vergleich zum Branchen-KGV von 37,51, was zu einer "gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien haben sich für Pool in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, und für Pool wurde eine verringerte Aktivität festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, und sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt lassen darauf schließen, dass die Pool-Aktie als "neutral" bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 356,18 USD, während der letzte Schlusskurs bei 371,25 USD liegt, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 375,19 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Pool-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "neutral" bewertet.