Pool Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Pool-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 359,25 USD bewertet. Am letzten Handelstag schloss der Kurs bei 387,61 USD, was einem Unterschied von +7,89 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 384,31 USD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt mit +0,86 Prozent auf ähnlichem Niveau. Dadurch wird für die kurzfristige Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Pool also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung zu Pool war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Redaktion hat zudem 3 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Pool mit 1,38 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Händler"-Branche liegt die Rendite von Pool mit 8,94 Prozent deutlich darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen zu Pool liegt jedoch im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.