Pool Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Pool liegt bei 78,27, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,33, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pool aktuell bei 27 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Händler", die im Durchschnitt ein KGV von 37 haben, ist Pool aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einschätzung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, jedoch gab es auch Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. Aktuell wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergaben. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Pool im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,27 Prozent erzielt, was 10,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" beträgt -4,15 Prozent, wobei Pool aktuell 25,42 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.