Pool Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Pool-Aktie ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten Wochen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte und 2 gute Signale, was zu einer insgesamt negativen Empfehlung führt.

Langfristig gesehen wird die Pool-Aktie von den Analysten ebenfalls neutral bewertet, mit 5 positiven, 3 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 388,56 USD, was eine mögliche Performance von 4,21 Prozent bedeutet. Auch dies führt zu einer neutralen Einstufung der Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pool mit 1,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent und erhält daher eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pool-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 80,18 als überkauft gilt, was zu einer negativen Einstufung führt. Auf 25 Tage betrachtet ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 42, was zu einer insgesamt schlechten Einstufung des RSI führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Pool-Aktie basierend auf der Anlegerstimmung, der Analysteneinschätzung, der Dividende und dem Relative Strength Index.