Pool Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Für die Aktie Pool stehen per 29.07.2022, 07:29 Uhr 359.89 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Pool zählt zum Segment "Händler".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Pool beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,14 Prozent und liegt mit 0,13 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,01) für diese Aktie. Pool bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Pool liegt bei 64,2, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Pool bewegt sich bei 44,13. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Pool-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (501,13 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 39,24 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 359,89 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Pool eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.