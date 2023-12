Pool Aktie: Das gab es noch nie!

Analystenbewertung und Kursziel

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Pool-Aktie stattgefunden. Dabei wurden 5 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Pool-Aktie. Die kürzlich abgegebenen Bewertungen zeigen eine ähnliche Tendenz, denn die durchschnittliche Empfehlung für Pool aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 388,56 USD festgelegt, was einem Abwärtspotential von -0,32 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 389,81 USD. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Pool-Aktie.

Sentiment und Buzz

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Pool in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt grünes Licht und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Pool wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Pool-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 349,38 USD. Der letzte Schlusskurs (389,81 USD) weicht somit um +11,57 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (344,21 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+13,25 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pool-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Dividende

Aktuelle Investoren in die Pool-Aktie können bei einer Dividendenrendite von 1,26 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,16 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.