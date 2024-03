Pool Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Pool-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,16 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,41 Prozent liegt. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pool bei 361,09 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 409 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +13,27 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage wird positiv bewertet, da die Aktie einen Abstand von +5,84 Prozent aufweist. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die langfristige Meinung von Analysten zu der Pool-Aktie ist neutral, basierend auf 3 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 389,17 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von -4,85 Prozent bedeuten und führt daher zu einer neutralen Einstufung der Aktie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pool-Aktie derzeit überverkauft ist, mit einem Wert von 9,41 für den RSI7. Für den RSI25 ergibt sich hingegen ein Wert von 40, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI der Pool-Aktie daher positiv bewertet.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Pool-Aktie gemischte Bewertungen erhält, mit einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Analystenmeinung und positive Signale in der technischen Analyse.