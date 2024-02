Pool Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Dividendenrendite von Pool liegt derzeit bei 1,16 %, was 2,27 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,44 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Analysten bewerten die Pool-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 388,75 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 4,06 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Pool eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 373,57 USD eine +4,67-prozentige Entfernung vom GD200 (356,9 USD), was als "Neutral" eingestuft wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 376,86 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Pool eine Rendite von 10,58 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Händler"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,52 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Pool eine Rendite von 19,1 Prozent erzielte. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.