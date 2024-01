Pool Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Aktienkurs des Unternehmens Pool verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,27 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 10,92 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" beträgt -4,6 Prozent, wobei Pool aktuell 25,87 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Pool-Aktie insgesamt 9 Analystenbewertungen, wobei 5 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 388,56 USD, was einem Abwärtspotential von -0,33 Prozent entspricht. Somit wird eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit sieben Tagen positiver und fünf Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pool diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

Die Dividendenrendite von Pool liegt bei 1,16 Prozent, was 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.