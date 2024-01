Pool Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Beurteilungen in den sozialen Medien überwiegend positiv. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Pool diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut". Allerdings wurde diese Analyse auch durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert, wobei drei konkret berechnete Signale verfügbar sind, von denen zwei als "Gut" und eines als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich Pool als "Gut" bewertet.

Des Weiteren wurde der Relative Strength-Index (RSI) als prominentes Signal der technischen Analyse betrachtet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine neutrale Einschätzung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die langfristige Einschätzung der Analysten für Pool ist ebenfalls neutral, basierend auf Bewertungen von 18 Analysten, von denen 5 eine positive, 3 eine neutrale und 1 eine negative Bewertung abgaben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 388,56 USD, was einer Neutral-Einstufung entspricht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Pool zu beobachten, was zu einer Neutral-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Pool aufgrund der verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung.