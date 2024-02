Pool Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Pool-RSI liegt bei 61,45, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 61,21, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Pool derzeit eine Dividendenrendite von 1,16 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten haben Pool in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 3 neutralen und 1 negativen Einstufung bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 388,75 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 373,85 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von 3,99 Prozent prognostiziert, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Pool im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 10,58 Prozent erzielt hat, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Händler"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,8 Prozent verzeichnet, liegt Pool mit 18,38 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.