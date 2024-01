Pool Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum, der in diesem Fall 7 Tage beträgt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Pool liegt bei 32,67, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,54 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" betrachtet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Pool ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Händler" (mit einem KGV von 37,5) liegt das KGV von Pool unter dem Durchschnitt um etwa 27 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass Pool unterbewertet ist und erhält daher eine "gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividende schüttet Pool eine Dividendenrendite von 1,16 % aus, was 2,23 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,4 %. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Das Sentiment und der Buzz, also die Aufmerksamkeit in der Internet-Kommunikation, können mithilfe einer Analyse präzise erkannt werden. Obwohl sich die Stimmung für Pool in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, zeigt die Diskussionsstärke keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "gut"-Bewertung auf dieser Ebene.