Pool Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Pool wurde kürzlich intensiv in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Allerdings wiesen die Diskussionen in den letzten Tagen vermehrt auf negative Themen rund um Pool hin, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führte. Analytische Studien ergaben hauptsächlich negative Signale, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führte.

Die Analysten bewerten die Pool-Aktie langfristig als neutral, wobei von insgesamt 18 Analysten 4 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 388,75 USD, was einer neutralen Einstufung entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat sich die Pool-Aktie mit einer Rendite von 10,58 Prozent gut entwickelt und liegt mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pool-Aktie liegt bei 68,19, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25 befindet sich bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Anleger-Stimmung, die Analysteneinschätzung und den Branchenvergleich des Aktienkurses.