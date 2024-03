Pool Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Relative Strength Index (RSI), ein bekanntes Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Pool liegt bei 59,23 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,48 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“ Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als „neutral“ eingestuft.

Die Analysten haben der Aktie der Pool in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung gegeben. Daher wird eine langfristige Einschätzung als „neutral“ abgeleitet. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zur Pool. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 389,17 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -2,54 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als „neutral“ bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Pool bei 399,31 USD liegt, was einer Entfernung von +9,75 Prozent vom GD200 (363,85 USD) entspricht - ein positives Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 388,11 USD, was einen Abstand von +2,89 Prozent zum Aktienkurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Pool-Aktie daher als „gut“ bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen für Pool deutlich verschlechtert, was zu einer „schlecht“ Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem „schlecht“ bewertet.