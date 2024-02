Pool Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Pool-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 53, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein RSI-Wert von 49 ermittelt, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Pool.

Die Anleger-Stimmung bei Pool in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist überwiegend positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt eine insgesamt positive Einschätzung, da insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Die Analyse zeigt 1 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Pool-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,38 Prozent erzielt, was 10,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" liegt Pool um 9,18 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pool mit 1,16 Prozent 2,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Händler" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent aufweist, wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und daher von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.