Pool Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Pool-Aktie stattgefunden, wobei 5 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Pool-Aktie. Auch in jüngeren Berichten kommen die Analysten im Durchschnitt zu einer ähnlichen Beurteilung, was zu dem Schluss führt, dass das Rating für das Pool-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls "Neutral" ist.

Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 388,56 USD festgelegt, was bedeutet, dass das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,33 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 389,85 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für das Pool-Wertpapier.

Mit einer Dividendenrendite von 1,16 Prozent liegt Pool 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Kategorie "Händler". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Pool gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das langfristige Stimmungsbild ergab ebenfalls ein "Neutral"-Ergebnis.

Im vergangenen Jahr erzielte die Pool-Aktie eine Rendite von 21,27 Prozent, was 10,92 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Händler" hat die Aktie eine mittlere jährliche Rendite von -4,6 Prozent, was einer Überperformance von 25,87 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.