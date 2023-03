Pool Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Am 29.03.2023, 15:46 Uhr notiert die Aktie Pool an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 327.45 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Händler".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Pool einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Pool jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Pool mit einer Rendite von -26,04 Prozent mehr als 76 Prozent darunter. Die "Händler"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 104,02 Prozent. Auch hier liegt Pool mit 130,06 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Pool hat mit einer Dividendenrendite von 1,13 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.4%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Händler"-Branche beträgt -3,27. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Pool-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pool. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 7 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.