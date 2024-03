Pool Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Aktie von Pool weist derzeit interessante Entwicklungen im Rahmen der technischen Analyse auf. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 365,99 USD, was dazu führt, dass die Aktie aktuell als "Gut" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 416,38 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13,77 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 390,98 USD erreicht, was einer Differenz von +6,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Pool-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negativeres Bild. Die Dividendenrendite von 1,16 % liegt unter dem Branchendurchschnitt, was bedeutet, dass Anleger bei einer Investition in die Aktie von Pool einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,32 Prozentpunkten erzielen können. Infolgedessen erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Hingegen wird die Aktie von Pool laut der fundamentalen Analyse als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 30,68 insgesamt 14 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Händler". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht" für Pool.