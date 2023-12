Pool Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Aktienkurs von Pool hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,3 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche eine Outperformance von +14,82 Prozent bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -1,04 Prozent, und Pool übertraf diesen Durchschnittswert um 9,34 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Pool-Aktie sind 5 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen der Analysten ergeben eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 388,56 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -3,08 Prozent fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Pool von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Pool mit einer Dividendenrendite von 1,26 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Händler (3,4 %) niedriger, was zu einer "Schlecht" Einstufung führt.

Insgesamt erhalten wir also gemischte Signale in Bezug auf die Performance und Empfehlungen für die Pool-Aktie.