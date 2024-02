Pool Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Analystenbewertung: Für Pool liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht-Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt basierend auf den Analystenmeinungen 389,17 USD, was einer potenziellen Steigerung um 1,14 Prozent vom letzten Schlusskurs (384,77 USD) entspricht. Somit erhält die Pool-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Stimmung und Buzz: Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Pool hat in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Pool-Aktie daher als "Schlecht"-Wert betrachtet.

Aktienkurs im Branchenvergleich: Die Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,38 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 10,38 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich der "Händler" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,8 Prozent, wobei Pool aktuell 9,18 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamentale Bewertung: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Pool-Aktie liegt mit einem Wert von 27,32 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche und weist somit eine relative Preisgünstigkeit auf. Der durchschnittliche KGV der Branche "Händler" liegt bei 35, was einem Abstand von 24 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien als "gut" eingestuft.