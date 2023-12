Pool Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt positiv über das Unternehmen Pool gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Verkaufssignalen. Konkret gab es 3 "schlechte" Signale im Vergleich zu 2 "guten" Signalen auf Basis der Kommunikation, was zu einer "schlechten" Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "gute" Einschätzung.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Pool beträgt 1,26 Prozent im Vergleich zum Kursniveau und liegt nur leicht über dem Durchschnitt (0,98 Prozent) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pool liegt mit einem Wert von 25,74 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 36. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "gute" Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche hat Pool in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,3 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -4,9 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,2 Prozent für Pool. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Pool mit 8,21 Prozent über dem Durchschnittswert eine starke Performance gezeigt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "guten" Rating in dieser Kategorie.