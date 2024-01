Pool Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Pool hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche eine Outperformance von +20,22 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu fielen Aktien aus dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor im Durchschnitt um -9,64 Prozent, während Pool 16,11 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Pool ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben insgesamt eine neutrale Meinung zu Pool, basierend auf 4 Kaufempfehlungen, 3 Neutralbewertungen und 1 Verkaufsempfehlung in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Pool liegt bei 388,75 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um 3,01 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen wird Pool insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Pool in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit acht positiven und fünf negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Pool von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pool derzeit bei 29,06, was unter dem Branchendurchschnitt (37,54) liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Aufgrund dieser Bewertungskriterien erhält Pool eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Insgesamt zeigt sich also, dass Pool in verschiedenen Bereichen eine solide Performance erzielt, was zu neutralen bis positiven Einschätzungen durch Analysten, Anleger und Fundamentalanalysen führt.

