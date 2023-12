Pool Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erleiden, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 19,55 Punkten, was darauf hindeutet, dass Pool überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt ebenfalls im überverkauften Bereich (28,92), was zu einem "Gut"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Pool-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pool. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Pool-Aktie ein "Gut"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Pool mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,74 29 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Händler" bewertet wird. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.