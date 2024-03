Pool Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Aktie von Pool wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV von 30,68 insgesamt 14 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Händler". Dieser beträgt 35,71. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Investoren, die in die Aktie von Pool investieren, können bei einer Dividendenrendite von 1,16 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,32 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Händler erzielen. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Pool ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie führt. Die Auswertung zeigt 0 Schlecht- und 8 Gut-Signale aus den sozialen Medien, was zu einer insgesamt neutralen Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Aktie von Pool mit 15,95 Prozent mehr als 17 Prozent darüber. Die "Händler"-Branche erzielte eine mittlere Rendite von 7,73 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Pool mit 8,22 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.