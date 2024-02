Pool Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Der Aktienkurs von Pool wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als sehr gut bewertet. Mit einer Rendite von 1,38 Prozent liegt Pool mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Händler"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,56 Prozent erzielt haben, liegt Pool mit einer Rendite von 10,94 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Pool-Aktie bei 358,36 USD festgestellt, während der Aktienkurs selbst bei 389,13 USD liegt, was einen Abstand von +8,59 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage 381,55 USD, was einer Differenz von +1,99 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als positiv bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal "Neutral" und 1 mal "Schlecht" für Pool vergeben. Dies führt langfristig zu einem "Neutral"-Rating seitens institutioneller Analysten. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 1,32 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 394,29 USD festgelegt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung seitens der institutionellen Analysten.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Pool ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,32 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Händler" von 36 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann und daher ein positives Rating auf Basis fundamentaler Kritierien erhält.

