Pool Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Jedoch wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Pool diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Verkaufssignalen. Es wurden 7 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal identifiziert, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pool-Aktie liegt bei 78,27, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 38,33 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" anhand des RSI.

Analysten bewerten die Pool-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 5 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 388,56 USD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 1,87 Prozent hin, was ebenfalls einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Pool somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pool beträgt derzeit 27, während vergleichbare Unternehmen aus der Händler-Branche im Durchschnitt ein KGV von 37 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Pool daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.