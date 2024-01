Pool Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Derzeit bietet die Aktie von Pool eine Dividendenrendite von 1,26 %, was 2,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger sind, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Pool-Aktie in den letzten Monaten nur gering war. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Pool-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 33,5 Prozent erzielt, was 22,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Händler" beträgt -3,62 Prozent, wobei Pool aktuell um 37,12 Prozent über diesem Wert liegt. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Pool-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 78,7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 42,35 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.