Pool Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Pool liegt derzeit bei 362,06 USD, während der aktuelle Kurs bei 415,06 USD liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +14,64 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der Aktie liegt bei 387,29 USD, was einem Abstand von +7,17 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut" in der technischen Analyse.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 30,68 ist das KGV von Pool deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 35,63, was einer Unterbewertung von 14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Mit einem RSI von 12,75 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 35,71 für 25 Tage wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, obwohl der RSI25 eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Pool 1,16 % aus, was 2,28 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,44 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt erhält die Aktie von Pool auf Basis der verschiedenen Analysen die Gesamtbewertung "Gut".