Pond Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Pond-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine Dividendenrendite von 0 Prozent. Dieser Wert liegt unter dem Branchendurchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche, der bei 9,14 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt für die Pond-Aktie. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,04 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Pond-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,04 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Daher wird die Pond-Aktie auch für diesen Wert mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Pond liegt der RSI7 bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Pond-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für Pond ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.