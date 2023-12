Polyus Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Polyus Pjsc als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Polyus Pjsc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,92, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,9, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien rund um Polyus Pjsc aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Polyus Pjsc liegt bei einem Wert von 11, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Polyus Pjsc damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Polyus Pjsc in den sozialen Medien zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die steigende Aufmerksamkeit und die erhöhte Diskussion über Polyus Pjsc führen jedoch zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.