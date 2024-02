Polytec tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) der Polytec-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 76 auf, was auf eine Überbewertung hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 60, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI-Indikator.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Polytec derzeit eine Rendite von 2,8 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,93 % als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 1,13 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Polytec im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,89 % erzielt, was 22,2 % unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite von Polytec aktuell 28,17 % unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Polytec liegt bei 74,14, was 334 % über dem Durchschnitt der Branche "Automatische Komponenten" liegt, was die Aktie als "teuer" kennzeichnet. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Polytec kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Polytec jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Polytec-Analyse.

Polytec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...