Polytec Aktie: Geht es jetzt los?

Die österreichische Polytec Group ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Kunststoffteilen, sowie die Herstellung von Fahrzeugteilen spezialisiert hat. Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt aktuell 2,54 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten", die eine Dividendenrendite von 3,93 Prozent aufweist, ergibt sich eine Differenz von -1,39 Prozent zur Polytec-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich Polytec war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen in Folge eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse der Polytec-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 3,73 EUR deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt von 4,3 EUR liegt, was einer Differenz von -13,26 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 3,7 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Polytec liegt bei 31,25, was als neutrale Situation interpretiert wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Polytec-Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.

