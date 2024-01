Polytec Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die technische Analyse von Polytec zeigt gemischte Signale. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,3 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,795 EUR liegt, was einer Abweichung von -11,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 3,7 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenpolitik von Polytec schneidet im Vergleich zur Branche Automatische Komponenten schlechter ab, da die Dividenden um 1,39 Prozentpunkte niedriger liegen.

Die Anleger-Stimmung bei Polytec ist überwiegend positiv, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Allerdings wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Polytec in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Aktie steht weniger im Fokus der Anleger, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

