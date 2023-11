Polypipe Aktie: Was wird das noch werden?

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich der Aktie von Genuit ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Genuit derzeit als "Gut" eingestuft. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um +7,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 301,08 GBP. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +8,97 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Genuit eine Dividendenrendite von 4,22 % aus, was 0,19 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,41 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung positiv ist, die Internet-Kommunikation wenig Veränderung zeigt und die technische Analyse sowie die Dividendenrendite zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie von Genuit führen.