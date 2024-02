Polypipe Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Dividende von Genuit weist derzeit ein Verhältnis zum Aktienkurs von 3 auf, was einer negativen Differenz von -1,19 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Genuit von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Genuit derzeit bei 329,11 GBP verzeichnet. Da der Aktienkurs bei 408,5 GBP liegt, ergibt sich eine positive Differenz von +24,12 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 395,56 GBP, was einer Differenz von +3,27 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Genuit-Aktie ergibt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Genuit-Aktie derzeit 57,78, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Gesamteinstufung als "Neutral".