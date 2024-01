Polypipe Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Gemäß der Analysteneinschätzung erhält die Genuit-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating, basierend auf den Bewertungen von 3 Analysten aus den letzten zwölf Monaten. Dabei wurden 2 Einstufungen als "Gut" und 1 als "Neutral" bewertet, während keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 360 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 7,69 Prozent vom letzten Schlusskurs von 390 GBP fallen könnte. Daher wird die sich daraus ableitende Empfehlung als "Schlecht" eingestuft, was zusammengefasst zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich eine insgesamt positive Tendenz in den Diskussionsforen und sozialen Medien. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt eine insgesamt "Gute" Einschätzung, da überwiegend positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen.

Die technische Analyse basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 80, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung des RSI.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) ergibt eine Abweichung von +25,18 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs um +15,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Genuit-Aktie damit insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.